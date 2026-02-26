香港民主派の重鎮で「リンゴ日報」の創業者の詐欺罪に関する上訴審が開かれ、現地の裁判所が禁錮5年9か月とした一審の判決を取り消しました。中国共産党に批判的だった「リンゴ日報」の創業者・黎智英氏は土地の使用目的を偽り、リンゴ日報のビルの一部を別の企業に貸して家賃収入を得ていた詐欺罪で2022年に禁錮5年9か月の実刑判決を受けました。黎氏は一審判決を不服として上訴していましたが、香港メディアによりますと、26日に