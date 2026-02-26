6人組グループ・SixTONESの『ミラノ・コルティナ五輪』日本テレビ系2026アスリート応援ソング『一秒』が、2月26日発表の最新『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』で上昇率223.5%を記録し、1位を獲得しました。本作は、日本時間23日に閉幕した『ミラノ・コルティナ五輪』の日本テレビ系の放送で使用され、YouTubeで配信後、19日から各種音楽配信サービスで配信が開始され再生数が急上昇したということです。■ちゃんみな