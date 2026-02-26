（台北中央社）10月10日の中華民国国慶日（国家の日）を祝うため、2024年に台北市の総統府前で行われたプロジェクションマッピング（PM）が、ドイツのデザイン賞「IFデザインアワード」を受賞した。文化部（文化省）とイベントを主催した非政府組織（NGO）の中華文化総会（文総）が25日、明らかにした。このプロジェクションマッピングは、「諸葛四郎」や「魔法阿媽」など台湾漫画・アニメ43作品を題材に、異なる世代の集合的記憶