セビージャは26日、エクアドル代表MFパトリック・メルカドの完全移籍での獲得に関してインデペンディエンテ・デル・バジェ（エクアドル）と原則合意に至ったことを発表した。今後、正式な手続きの完了を前提に2026−27シーズンに加入する予定だ。現在22歳のメルカドは177センチの右利きの攻撃的MF。国内の名門インデペンディエンテの下部組織出身で、トップチームではここまで公式戦116試合に出場し、11ゴール13アシストを記録