【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比31銭円高ドル安の1ドル＝156円01〜11銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1804〜14ドル、184円25〜35銭。目立った取引材料が乏しく、方向感のない展開となった。