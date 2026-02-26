バスケットボール男子の２０２７年Ｗ杯アジア１次予選Ｂ組第３戦（２６日、沖縄サントリーアリーナ）、世界ランキング２２位の日本は同２７位の中国に８０―８７で敗れた。これで通算２勝１敗で、中国は１勝２敗となった。日本にとって、今月初めにトム・ホーバス前監督に代わって就任した桶谷大監督の初陣。前半に４７―３３とリードしながらも、その後中国に３ポイントシュートを決められるなど主導権を握られ逆転された。