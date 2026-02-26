グローバル・ボーイズグループNEXZのライブ映像作品が、『オリコン週間音楽ランキング』でグループ初となる1位を獲得しました。■ライブ映像作品が初登場1位ライブ映像作品『NEXZ LIVE TOUR 2025 “One Bite” in 日本武道館』が、26日発表の最新『オリコン週間映像ランキング』において、音楽作品のDVDとBlu-ray Discを合計した『オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング』で初登場1位を獲得。これで『オリコン週間音楽ランキ