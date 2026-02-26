◆２０２６年台日野球国際交流試合台湾代表０―４ソフトバンク（２６日、台北ドーム）ソフトバンク・徐若熙（シュー・ルオシー）投手が地元の台湾での凱旋マウンドで好投し、ヒーローに選ばれた。加入後初の実戦は３回１安打無失点。初回先頭の初球から１５６キロをマークすると、２球目は自己最速タイの１５８キロで二ゴロに打ち取った。その後も１５０キロ中盤を連発。カーブ、チェンジアップと緩急もさえた。試合後は「（