ミラノ・コルティナ五輪女子フィギュア銅メダルの中井亜美（１７）がが２６日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」にスタジオで生出演。憧れのＮｉｚｉＵのＭＩＩＨＩのメッセージに涙をポロポロ流した。武田真一アナウンサーも「おじさんももらい泣き」と涙をぬぐったが、ＳＮＳ上でも「もらい泣き」の声があふれ、「涙、綺麗すぎて」「心が浄化された」などの声が広がっている。最初は“ある人”から手紙としてアナウンサーが代