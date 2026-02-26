将棋の藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝への挑戦権を争う第84期順位戦A級の最終一斉対局が26日、静岡市「浮月楼」で指され、7勝1敗で挑戦の可能性があった順位1位の永瀬拓矢九段（33）、10位の糸谷哲郎八段（37）は共に敗れた。両者によるプレーオフが3月2日、東京・将棋会館で指されることになった。永瀬が勝てば2期連続2度目、糸谷が勝てば初の名人挑戦となる。A級は棋士10人が年度を通じて総当たりで9局ずつ指す。9回戦で