春節（旧正月、今年は2月17日）連休中、四川省成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地は来園客のピークを迎え、景勝地の周辺道路では交通量が激増した。成都市交通警察はドローンとスマートグラスを活用し、「空中パトロール＋地上管理」というモデルを構築し、春節期間中の市民の交通安全に全力で取り組んだ。（提供/人民網日本語版・編集/KM）