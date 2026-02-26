佐賀県警鳥栖署は26日、基山町の30代男性が信用機関や警察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、現金100万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、20日、被害者が信用機関や警察官を名乗る男らからの電話で「購入した商品の支払いがなされていない」「支払わなければ、銀行口座が凍結される」「あなたの口座に犯罪のお金が振り込まれている」「犯人として捜査されている」「あなたも今日逮捕される」「