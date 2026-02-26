佐賀県警鳥栖署は26日、鳥栖市の50代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、約826万円相当の暗号資産をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2024年10月5日ごろ、被害者がSNSを通じて知り合った人物から、SNS上の投資グループに招待された。「資金をできる限り短期間で10〜25倍にする」「暗号資産の交換業者に暗号資産を貸し出して賃貸料を受け取る」「年利は180％から250％になる」な