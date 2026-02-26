「純烈」の酒井一圭がプロデュースする弟分の４人組グループ「モナキ」が、メジャーデビュー記念日となる４月８日に東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビュー記念イベントを行うことを２６日、発表した。モナキは４月８日、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー予定。アイドルイベントの聖地として知られるサンシャインシティ噴水広場で伝説の一歩をスタートさせる。当日はプロデューサーの酒