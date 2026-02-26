プロゴルファーでタレントの東尾理子（50）が26日、TBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後9・40）に出演。夫の俳優の石田純一（72）がすることは「基本事後報告かテレビで知る」と明かした。この日は地下一階地上2階の賃貸一軒家の東尾の自宅で、物であふれた石田の部屋を、石田には内緒で片づけるという企画。石田と東尾は2009年に結婚、13歳の長男と9歳の長女、7歳次女の3人の子をもうけた。13年前に3億円の豪邸を建てたが、石