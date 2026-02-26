【ロンドン＝市川大輔】世界経済フォーラム（ＷＥＦ）のボルゲ・ブレンデ総裁は２６日、辞任すると発表した。少女らの性的人身取引罪などで起訴され自殺した米富豪ジェフリー・エプスタイン氏との関係を巡って受けていた調査が終了した。ブレンデ氏は声明で「慎重に検討した結果、退任することを決めた。８年半にわたる在任期間は大変やりがいのあるものだった」と述べた。エプスタイン氏には言及しなかった。ロイター通信に