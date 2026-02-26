今年3月にカタールで「カタールフットボールフェスティバル」が行われることが発表された。カタール紙『ザ・ペニンシュラ・カタール』が伝えている。大会は3月26日から31日までの6日間にわたって実施される。スペイン、セルビア、サウジアラビア、カタール、エジプト、アルゼンチンの6か国が参加。6月の北中米ワールドカップに向けた強化の場として、貴重な実戦機会として位置づけられる。6か国が総当たりで戦うことはなく、