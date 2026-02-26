女優の吉井怜（43）が26日、自身のインスタグラムを更新し、52歳の誕生日を迎えた夫の俳優・山崎樹範とのショットを公開した。「しげさん(@zakinori9)の誕生日」と夫婦2ショットを投稿し、「今日は私が！と久しぶりにご飯を作ってみたら自分の手際の悪さに泣きそうになったそれでも、美味しいと食べてくれてありがとう」と夫に感謝。「しげさん出演中の舞台『 #白雲の城 』は明治座公演を終え、3月4月は愛知、大阪、福岡