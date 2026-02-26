ミラノ・コルティナ五輪で金メダル・銅メダルを獲得した村瀬心椛選手（21）、銀メダルを獲得した長谷川帝勝選手（20）にインタビュー。旧知の仲だという2人が男子ビッグエア予選の裏話を明かしました。村瀬選手はスノーボード女子ビッグエアで金メダル、女子スロープスタイルで銅メダルを獲得。一方の長谷川選手は男子ビッグエアでは11位でしたが、男子スロープスタイルで銀メダルを獲得しました。2人は幼い頃から富山県にある練習