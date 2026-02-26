Mrs. GREEN APPLEが、黒眼鏡専門ブランドの新CMに出演。大森元貴さんが、私生活で挑戦したいことを明かしました。CM撮影のほかに、眼鏡愛好家の大森さんがメンバーに似合う眼鏡を選ぶ場面も。大森さんが「せっかくだから知らない涼ちゃんを引き出したい」と語りながら藤澤涼架さんに黒眼鏡を選ぶと、その眼鏡をかけた藤澤さんは「マットな材質の眼鏡初めてかけさせていただきました！似合うんだうれしい！」と、喜びを語りました