高市早苗首相は２６日の参院本会議で、自身の事務所が衆院選で当選した自民党議員にカタログギフトを配布したことに「法に違反するものではない」との認識を改めて示した。今月中旬、衆院選で当選した自民党衆院議員３１５人全員に対し、高市首相自身が支部長を務める自民党奈良県第２選挙区支部の政治資金から、当選祝い名目として約３万円相当のカタログギフトを配布したという。立憲民主党の斉藤嘉隆参院議員はカタログギ