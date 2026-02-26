◇卓球◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ第５日（２６日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール２６日＝宮下京香】女子シングルス３回戦が行われ、世界ランク１６位の長崎美柚（木下アビエル神奈川）は、同３位の陳幸同（中国）に挑んだが、ゲームカウント０―３で敗れた。女子ダブルスでは決勝進出を果たしている。◇シンガポール・スマッシュ卓球の世界ツアー「ＷＴＴ（ワールド・テーブル・テニス）」に