◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル）１勝クラスから４連勝で昨年１１月の福島記念を制したニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原裕紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、美浦・Ｗコースで３頭併せを実施。最後方からジックリと脚をためると、直線は最内で抜群の伸びを見せ中ライヒスアドラー（３歳１勝クラス）に半馬身、外リアライズオーラム（４歳１勝クラス）に１馬身先着した。ラスト１ハロンは