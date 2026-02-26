２６日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、冒頭で米国とイランがこの日、スイス・ジュネーブで核開発をめぐる高官協議を開催。一方でトランプ政権がイラン周辺に空母を派遣して軍事圧力を強めている現状を報じた。キャスターの大越健介氏は「イラン情勢が緊迫しています。アメリカ軍は現在、２つの空母打撃群がイラク軍を海上から包囲し、周辺には３００機の航空機の配備を終えています」