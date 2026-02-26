群馬県伊勢崎市で酒を飲んでトラックを運転し乗用車に衝突して家族3人を死亡させた罪などに問われた男が、懲役20年を言い渡した一審の判決を不服として控訴しました。鈴木吾郎被告は2024年、酒の影響で正常な運転が困難な状態でトラックを運転し、中央分離帯を乗り越えて乗用車に衝突し、塚越湊斗ちゃんと父親の寛人さん、祖父の正宏さんの3人を死亡させた危険運転致死傷などの罪に問われ、前橋地裁は法定刑の上限の懲役20年を言い