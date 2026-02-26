３月５日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は２６日、中日との壮行試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋」（２７、２８日）に向け、バンテリンドームナゴヤで調整した。大谷（米ドジャース）がチームに合流し、鈴木（米カブス）と吉田（米レッドソックス）が全体練習に初参加した。この瞬間を一番心待ちにしていたのは、本人なのかもしれない。侍ジャ