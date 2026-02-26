26日午後、中道改革連合の小川淳也代表は、政府が初めて開催した、消費税減税と給付付き税額控除について議論する超党派の「国民会議」について、一回目の会合に参加しないことを表明した。【映像】中道･小川代表「事態は混乱」（発言の様子）小川代表は、冒頭「少なくとも本日の参加は見合わせたいと思っております。消費減税に反対されるみらいさんとの間で、どういう議論がされるのか、当方も注目したいと思っていますし、