東京電力は福島第一原発の燃料デブリの取り出しで使うロボットアームを公開しました。東京電力はことしの夏頃にデブリの取り出しを行う計画です。今月25日、福島県楢葉町の施設で全長22メートルのロボットアームが公開されました。東京電力はことし夏頃に、第一原発2号機にこの装置を投入して3回目となる燃料デブリの試験的取り出しを行う計画です。これまでの取り出しでは釣り竿型の装置を使っていましたが、ロボットアームは、よ