親が子どものためにお金を支払う場面は数多くあるでしょう。生活費や学費など、子どもを育てていくためのお金は、親が働いて稼ぐものといえそうです。ただ自分が親にしてもらっていないことはわが子にもしない、という考えもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『両親に住宅購入のお金を援助してもらった、免許代や大学費用は親が出した、という話ってありますよね。私は普通のことだと思