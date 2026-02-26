明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★☆☆計画性が高まる日。将来に向けた長期プランの生活設計をしてみてください。目標を定める事で、やるべき事が明確になってきます。B型の運勢……★★★★☆あなたの小さな気配りが、あなたの評価もぐんとアップします。集中力が高まっているので、少し難しい課題に取り組むのに適しています。O型の運勢……