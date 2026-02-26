3月の営業運転再開を目指す東京電力・柏崎刈羽原発で、テロ対策に関わる社員が秘密情報を含む文書を不適切に管理していた問題について、稲垣武之所長は「重く受け止める」と話し、再発防止策を講じたと説明しました。 【柏崎刈羽原発稲垣武之 所長】「核物質防護に関する改善を進めている中で、情報管理責任者である者がこのような事案を起こしたことについて重く受け止めている」2月26日の会見で柏崎刈羽原発の稲垣武之所長が