高気圧に覆われ、2月26日の新潟県内は気温が上がり、4月中旬並みの陽気となったところもありました。新潟市では青空のもとで梅の花がほころび、春の訪れを告げています。 高気圧に覆われ、すっきりとした青空が広がった26日の県内。柔らかな日差しに包まれる中…【氏田陽菜アナウンサー】「新潟市中央区。風もなく、ぽかぽかな陽気の中、梅の花が咲いています。青空とのコントラストが美しいです」新潟市中央区の蒲原神社で