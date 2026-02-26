特別国会が召集され、衆院選で大勝した自民党を中心とした国会運営が進められています。その自民党と対峙するため、衆院選直前に新党を結成した中道改革連合ですが、参議院議員、そして地方組織の合流の行方も不透明となるなど迷走を続けています。 ■選挙後に合流のはずが「なかなか見えていない」 新潟市中央区のホテルで開かれたのは、衆議院で立憲民主党と合流し、新党を結成した公明党の地方組織の賀詞交換会。【公明党県本