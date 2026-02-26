イタリア・ローマで行われたティラミスのワールドカップで優勝し、日本人として初めてとなる快挙を果たしたパティシエの岡田彩さん（29）にインタビュー。世界大会の裏側などを明かしてくれました。2025年11月に国際製菓・ジェラート・チョコレート連盟（FIPGC）が開催した『The World Trophy of Professional Tiramisù FIPGC 2025』。主催者によると、この大会は約6年前からスタートし、今回が3回目の開催となりました。ティ