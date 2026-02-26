2月26日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。リニューアル後初のゲストに菅井と同じグループだった渡辺梨加を迎え、当時の思い出を振り返った。 -「楽しませてくれるところが最高」- 今回のゲストの渡辺梨加は2015年8月に欅坂46・現櫻坂46の