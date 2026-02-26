新日本プロレスとメキシコ・ＣＭＬＬによる合同シリーズ「ファンタスティカマニア」２６日の後楽園ホール大会で、アベルノがアトランティスジュニアを破り、世界ヒストリック・ライトヘビー級新王者となった。２２日の大阪大会でアベルノが挑戦表明したことで、この日予定されていたシングルマッチが急きょ王座戦へと変更された。同朋・マグヌスの介入攻撃も交えながら、王者に迫ったアベルノだったが、２人まとめてのトペコン