【モデルプレス＝2026/02/26】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、いちか、けい、じゃがりこ、なのにインタビューを実施し、愛用している香水について調査した。【写真】有名キャバ嬢の“褒められ香水”◆きほ＜愛用香水：LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）シンフォニー パルファン＞基本は香水をつけていなくてハン