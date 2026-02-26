オーシャンＳはＧ１高松宮記念の前哨戦ではあるが、過去１０年でここから本番へ向かった馬は１勝のみで２着はゼロ。中山と中京、回りの違いなど根本的な差が同じスプリント重賞でもある。同じＧ１でもスプリンターズＳとのつながりは深い。前走スプリンターズＳ組は、２３年１着のヴェントヴォーチェをはじめ【１・１・２・１】（以降、明示のないデータは過去１０年）と堅実に駆けているオーシャンＳだが、今年は直行組は不在