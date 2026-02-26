２月２１日より「しだれ梅まつり」を開催中の「鈴鹿の森庭園」（三重県鈴鹿市）では、しだれ梅の代表品種「呉服（くれは）しだれ」が２６日現在で七分咲きとなっている。樹齢１００年を超える名木も咲き進み、２８日の週末には見頃を迎える見込みだ。また、２５日からは夜間ライトアップが始まり、いよいよ本格的な鑑賞シーズンとなっている。「鈴鹿の森庭園」では約２００本の梅の名木が植栽されており「八重月影しだれ」など