「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．」発の女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が結成３周年を記念し、４月２２日に初写真集「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ３ｒｄＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ写真集（仮）」を発売することが２６日までに発表された。「南国に行きたい」というメンバーの希望でタイ・バンコクで撮影。グループ、ユニット、ソロカットを収録し、メンバー間だからこそ見られる表情や仲むつまじい写真が収められた。美