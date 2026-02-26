ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２６日、侍ジャパンに合流。バンテリンドームで行われた全体練習で汗を流した。コーチや同僚となる選手らとあいさつを交わし、キャッチボールや室内での打撃練習を行った。練習後には鈴木誠也外野手（３１）とともに会見に出席し、現在の心境を明かした。大谷の主な一問一答は以下の通り。―チームに合流した心境は。「一人一人、監督、コーチ含めてあいさつに行って、明日以降、チームとし