神奈川県の常時誘客まちづくり委員会（事務局：小田原市観光協会）は２６日、「いつ来ても楽しめるまち・小田原」の実現に向けた新たな観光プロモーションとして、カプセルトイを活用した体験型企画「おだわらカプセル」を、３月１日から３月３１日まで実施すると発表した。本企画は、ＪＲ東日本が主催する全国規模のウォーキングイベント「駅からハイキング」で設定されている「歩いて発見！小田原の城下町とデザインマンホー