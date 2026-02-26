大阪府の吉村洋文知事が２６日、大阪府庁で記者の囲み取材に応じた。出生率が１０年連続で減少しており、少子化が続く現状について「子育て支援策、また子育てしやすい環境を整えていきたいと思います」と語った。大阪府と大阪市、各市町村と協力しながら子どもを育てやすい環境を作っていくことを強調。「高校の無償化、大学の無償化など実施しているところでもある。同時に経済を成長させて賃金が上がることも重要」と述べた