材料3つで生チョコ 冬は家で過ごす時間も多いので、お菓子作りを楽しむ方も多いのでは？今日は、材料3つで簡単に作れる生チョコをご紹介します。口の中でとろける生チョコ、おいしいですよ。 生クリームと製菓用チョコで本格味板チョコと牛乳でも作れる豆腐を使うのも◎混ぜて固めるだけで簡単 作り方はいたってシンプルで、材料を混ぜて固めるだけです。生クリームを使って本格味にしてもよし、お手軽に牛乳を使ってもよし、お