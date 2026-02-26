期間限定で再集結をしているHIP-HOPグループ・RIP SLYMEのILMARIさんとSUさんが25日、グループの25年の軌跡を収めたライブ＆ドキュメンタリー映画のイベントに登場。残りわずかとなったグループ活動について今の心境を明かしました。2人が金井紘監督とともに登場したのは、ライブ＆ドキュメンタリー映画『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』の舞台挨拶付き先行上映会です。2025年4月から、メジャーデビュー