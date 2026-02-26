板歯目が、2nd EP『なんてHAPPY LUCKY』を4月22日にリリースする。 （関連：離婚伝説、チョーキューメイ、エイハブ、板歯目、Luli Lee……リアルサウンド編集部がいま気になるアーティスト） 本EPは、バンドの特徴であるエッジの効いたロックサウンドとパワフルな歌声に加えて、所々に板歯目ならではのユーモアと遊び心が散りばめられた、全6曲を収録した作品となっている。 3月11日には、