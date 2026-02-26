米菓の製造と販売を行う「もち吉」は3月1日より数量限定で、サンリオとのコラボレーション第2弾として、「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「シナモロール」の人気3キャラクターをデザインした特別缶を、もち吉直営店舗、通信販売、もち吉ネット本店にて発売します。さらに、今年は新たに「あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶」が加わり合計4缶と、デザインも味もパワーアップしました。■サンリオキャラクターズとのコ