26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比340円高の5万9190円と急伸。日経平均株価の現物終値5万8753.39円に対しては436.61円高。出来高は3834枚となっている。 TOPIX先物期近は3903.5ポイントと前日比16ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.16ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5919