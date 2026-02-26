桑田佳祐さんが70歳の誕生日を迎えた2月26日、ソロとして約3年半ぶりの新曲リリースと、ソロ全国アリーナツアーの開催が発表されました。新しく公開されたアーティスト写真は、能楽堂で撮影されました。ソロとしては約3年半ぶりとなる新曲「人誑し / ひとたらし」。CDシングルとして6月24日にリリースが決定しており、先駆けて4月3日に配信リリースされます。さらに、ソロとして3年半ぶりとなる全国ツアーも開催。7月の石川県から