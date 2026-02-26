中国の習近平国家主席は26日、災害が起きた際の危機管理を担当する応急管理相を解任しました。解任の理由は明らかにされていませんが、汚職の疑いがあるとみられます。中国国営の中央テレビによりますと、習近平国家主席は26日、「重大な規律違反や違法行為を行った疑いがある」として調査を受けていた王祥喜応急管理相を解任したということです。解任の理由については明らかにされていませんが、汚職の疑いがあるとみられます。王
